Владимир Зеленский заявил, что те, кто предлагает создать буферную зону между Украиной и Россией, не понимают, в каких условиях происходит современная война.

Такое мнение высказал президент Украины во время брифинга.

Создание буферной зоны между Украиной и Россией: что известно

По мнению Зеленского, создание буферной зоны не соответствует современным условиям войны.

— Только те, кто не понимает, в каком состоянии сегодня, технологическом состоянии, происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложения о 100 километрах. Это совершенно другая история, — сказал Зеленский.

Президент убежден, что из-за активного использования дронов и высокотехнологичного оружия на фронте буферная зона фактически уже существует.

— Сегодня тяжелое оружие и так у нас находится в 10 плюс километрах друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю мертвой зоной, кто-то называет серой зоной, она уже существует, — добавил Зеленский.

Глава государства также отмечает, что если Россия хочет увеличить расстояние, то может отвести свои войска вглубь временно оккупированных территорий.

— Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают, — заявил Зеленский.

