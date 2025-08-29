В День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих и семьи погибших воинов, вручив им сертификаты на квартиры.

Зеленский вручил сертификаты на квартиры семьям погибших защитников

— Сила нашего государства является лучшим свидетельством подвига его воинов – есть и точно будет, сколько бы ни прошло времени. Сегодня поблагодарил героев Украины, семьи наших погибших героев и вручил сертификаты на квартиры, — заявил глава государства.

Президент поблагодарил украинских воинов и каждую семью, которая воспитала таких защитников.

— Спасибо всем, кто сохранил Украину в боях с 2014 года и бережет ее в полномасштабной войне. Обязательно защитим Украину, — сказал Зеленский.

По его мнению, сила нашего государства является лучшим свидетельством именно подвига украинских воинов.

Он считает, что благодаря каждому, кто не опускает руки, Украина имеет возможность бороться и жить. Как утверждает президент, Украина уже достигла гораздо большего, чем кто-либо в мире мог рассчитывать.

Глава государства отметил, что Украина выстояла против страшных ударов, всегда восстанавливается и наносит ответные удары оккупанту. Это доказательство того, что наше государство может достичь главной цели — гарантировать достойное и безопасное будущее для наших детей и всех украинцев.

