Главы европейских государств рассматривают идею создания буферной полосы шириной 40 километров вдоль линии фронта между Украиной и Россией.

Такой шаг рассматривается как один из возможных путей к дальнейшему мирному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает Politico.

Идея буферной зоны и позиции сторон

Идея предусматривает демилитаризованную территорию, где могли бы работать миротворческие контингенты для надзора за прекращением огня.

По информации СМИ, Москва уже заявила о готовности поддержать эту инициативу, тогда как Киев официально не подтвердил свое участие и согласия не дал.

Соединенные Штаты, в свою очередь, заняли отстраненную позицию: в Вашингтоне подчеркнули, что не планируют непосредственно присоединяться к возможной миссии, однако могут обеспечить разведданные или авиационную поддержку.

Основными участниками рассматриваются Великобритания и Франция. В то же время Польша и Германия выразили обеспокоенность, что это может ослабить восточный фланг НАТО.

Пока нет четкого понимания, сколько военных нужно для реализации такой буферной зоны.

По разным оценкам, речь идет от четырех до 60 тыс. человек. Аналитики предупреждают о риске, что вместо гарантии мира эта зона может превратиться в слабое место, которое Россия использует для новых атак.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд назвал замысел отчаянной попыткой Европы.

По его словам, если кто-то считает, что несколько британских или французских наблюдателей остановят Россию — они ошибаются.

Сейчас дискуссии продолжаются, и ни одна из европейских стран пока не взяла на себя официальных обязательств по формату или количеству миротворцев.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что отношения между лидерами Украины и России остаются напряженными.

В то же время украинский президент отметил: вопрос завершения войны должен решаться непосредственно на уровне глав двух государств, однако именно Москва препятствует проведению таких переговоров.

