В Министерстве обороны организуют единый центр трофеев для анализа каждого образца захваченного российского оружия и техники.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время мероприятия Решающие инновации. Следующие шаги Украины в технологической войне.

Минобороны создает единый центр трофеев оружия РФ

— Мы создаем единый центр трофеев. Каждый образец российской техники и оружия будет анализироваться без посредников и черного рынка. Открываем полигоны для дронов, РЭБ, роботов и ракет, — сказал он.

По мнению Шмыгаля, это уникальная возможность для адаптации к быстрым изменениям на линии фронта.

Он отметил, что таким образом Минобороны сформирует базу документации от советских чертежей до современных украинских наработок.

Министр добавил, что вся закрытая с советских времен документация станет доступной для украинских оружейников.

Он считает, что так не будет тратиться длительное время инженеров-исследователей на то, что уже было разработано и можно найти в этой документации.

В то же время заместитель министра обороны Юрий Мироненко отметил, что в лаборатории центра трофеев будут анализировать вражеские технологии для эффективного противодействия.

Кроме этого, он пообещал разработчикам оружия ускорить открытие круглосуточного полигона, а также ускорить процесс кодификации вооружения и военной техники.

Источник : Укринформ

