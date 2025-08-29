На Покровском направлении Россия сосредоточила более 100 тысяч военных. Угрозы существуют и для Запорожского направления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Зеленский о ситуации на фронте

По словам главы государства, наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении. На этом участке фронта оккупанты накопили более 100 тысяч военных и готовятся к наступательным действиям.

Зеленский заверил, что ситуация на Покровском направлении остается под контролем.

Глава государства сообщил о ситуации в Запорожье. По его словам, оккупанты накапливают личный состав. Сейчас в регионе собрана большая группировка врага.

В Купянске Силы обороны активно уничтожают вражеские ДРГ. За последние сутки ВСУ уничтожили более 30 групп диверсантов.

В Сумской области украинские военные продолжают выбивать оккупантов.

На Харьковском и Донецком направлениях проводятся активные боевые действия. По словам президента, оккупантам там очень сложно.

Напомним, на Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, однако в последнее время наблюдаются определенные положительные изменения. Интенсивность вражеских штурмов снизилась с 40-45 до 35-36 атак в неделю.

