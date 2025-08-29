Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 29 августа: минус еще 850 оккупантов и шесть десятков артсистем
Потери врага на 29 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 283-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 070 480 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 29 августа 2025 года
- личного состава – около 1 070 480 (+850) человек;
- танков – 11 143 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 191 (+6);
- артиллерийских систем – 32 125 (+61);
- РСЗО – 1 476 (+2);
- средств ПВО – 1 213 (+1);
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54 375 (+414);
- крылатых ракет – 3 598;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 116 (+109);
- специальной техники – 3 952.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 283-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
