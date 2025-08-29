Потери врага на 29 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 283-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 070 480 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 29 августа 2025 года

личного состава – около 1 070 480 (+850) человек;

танков – 11 143 (+4);

боевых бронированных машин – 23 191 (+6);

артиллерийских систем – 32 125 (+61);

РСЗО – 1 476 (+2);

средств ПВО – 1 213 (+1);

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 54 375 (+414);

крылатых ракет – 3 598;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 116 (+109);

специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 283-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

