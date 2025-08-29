На следующей неделе Украина организует европейский трек на уровне лидеров, который будет посвящен гарантиям безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Европейский трек по гарантиям безопасности для Украины: что известно

— На следующей неделе европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров, потому что надо ставить отдельные точки относительно гарантий безопасности, — сказал Зеленский.

По его словам, на разных площадках будут организованы встречи с союзниками.

— Хочется, чтобы мы шли одним путем, понимали друг друга. Поэтому, думаю, мы на разных площадках будем иметь несколько встреч, — заявил президент.

Также глава государства добавил, что среди тем встреч — обсуждение гарантий безопасности в формате 5-й статьи НАТО.

Президент отметил, что на этой неделе украинская команда работает в Катаре, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Швейцарии и США. В субботу вечером запланирован брифинг по результатам этой работы.

Напомним, западные партнеры разработали предварительный трехуровневый план безопасности для Украины после войны. Он предусматривает демилитаризованную зону, усиление украинской армии силами НАТО и развертывание европейских бригад, тогда как США обеспечат стратегическую поддержку.

