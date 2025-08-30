С вечера пятницы и в течение ночи 30 августа армия РФ массированно обстреливала территорию Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали 537 беспилотников, восемь баллистических Искандер-М/KN-23, а также 37 ракет других типов — Х-101, Калибр, Искандер-К и Х-59.

Несмотря на сбивание и подавление большинства целей, к сожалению, есть попадания пяти ракет и 24 ударных БпЛА на семи локациях и падение обломков сбитых целей еще на 21.

По информации президента Владимира Зеленского, в результате комбинированной атаки пострадали 14 областей — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

Подробнее о массированном обстреле Украины сегодня, 30 августа — в материале Фактов ICTV.

Обстрел Запорожья 30 августа

Больше всего от российской атаки этой ночью пострадало Запорожье. Спасатели уже завершили работы на местах ударов.

В результате обстрела ракетой и дронами погиб один человек, ранены 28, из которых восемь госпитализированы, в том числе трое детей: 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девушка.

Пожарные ликвидировали возгорание в квартирах на третьих этажах двух пятиэтажек общей площадью 230 кв. м, а также пяти жилых домов, станции технического обслуживания и кафе общей площадью 550 кв. м.

На местах попаданий продолжаются восстановительные работы.

Взрывы в Днепре и Павлограде: последствия

Во время комбинированной атаки на Днепропетровскую область силами ПВО уничтожено 18 российских ракет и 20 беспилотников.

Однако, к сожалению, есть и попадания, в частности в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты.

На местах возникли пожары, в областном центре также загорелись частный дом и хозяйственная постройка, повреждена летняя кухня.

Везде обошлось без погибших и травмированных.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Киевской области

В Киевской области этой ночью также раздавались взрывы во время комбинированной атаки 30 августа.

На территории региона повреждена железнодорожная инфраструктура Укрзализныци, которая уже восстановлена.

Движение поездов через поврежденный участок в настоящее время происходит в стандартном режиме, однако прибытие ряда поездов на станцию Киев все еще задерживается.

Кроме того, по информации главы ОВА Николая Калашника, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, последствия атаки зафиксированы в трех районах.

— В Бучанском — повреждены два частных дома. В Фастовском — линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено. В Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов, — подчеркнул он.

Атака дронов на Славянск

Город Славянск Донецкой области этой ночью атаковали Шахеды – силами ПВО уничтожено семь беспилотников, сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

По его словам, зафиксировано попадание в районе улицы Батюка.

— Повреждены учебное заведение, предприятие, прилегающие многоэтажные дома, — уточнил он.

Погибших или раненых, к счастью, нет.

Обстрел Черкасской области

В Черкасской области силы ПВО работали с вечера пятницы. В небе над регионом обезврежены две российские ракеты, а также 14 БпЛА, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

— Обошлось без пострадавших. И это самое главное. В Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее, — рассказал он.

По его словам, также из-за падения обломков в нескольких местах вспыхнула сухая растительность, в частности в самих Черкассах — на площади в 800 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован.

Ночной обстрел Украины 30 августа: где еще сбивали вражеские цели

Хмельницкая область – в небе над регионом уничтожены две крылатые ракеты и семь вражеских ударных БпЛА типа Shahed (без последствий). Локационно потерян еще один дрон.

Черновицкая область – здесь фиксировали шесть беспилотников в пределах Днестровского района, пять из них обезврежены. Один вылетел за пределы региона. В результате падения дрона на территории Рукшинской общины возникло возгорание травы на поле (без жертв, раненых и разрушений).

Ровенская область – в течение ночи силы ПВО сбили несколько воздушных целей врага (без последствий).

Волынская и Ивано-Франковская области также подверглись атаке вражеских БпЛА. На данный момент информации о попаданиях здесь не зафиксировано, пострадавших также нет.

В Сумской области в результате российских обстрелов есть раненые среди мирных жителей. В Зноб-Новгородской общине из-за ударов КАБами пострадала женщина 1967 года рождения. А в Великописаревской общине из-за удара FPV-дронами получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1995 года рождения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

