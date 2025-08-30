Обстрел Украины 30 августа: больше всего досталось Запорожью – число раненых растет
С вечера пятницы и в течение ночи 30 августа армия РФ массированно обстреливала территорию Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали 537 беспилотников, восемь баллистических Искандер-М/KN-23, а также 37 ракет других типов — Х-101, Калибр, Искандер-К и Х-59.
Несмотря на сбивание и подавление большинства целей, к сожалению, есть попадания пяти ракет и 24 ударных БпЛА на семи локациях и падение обломков сбитых целей еще на 21.
По информации президента Владимира Зеленского, в результате комбинированной атаки пострадали 14 областей — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.
- Обстрел Запорожья 30 августа
- Взрывы в Днепре и Павлограде: последствия
- Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Киевской области
- Атака дронов на Славянск
- Обстрел Черкасской области
- Ночной обстрел Украины 30 августа: где еще сбивали вражеские цели
Обстрел Запорожья 30 августа
Больше всего от российской атаки этой ночью пострадало Запорожье. Спасатели уже завершили работы на местах ударов.
В результате обстрела ракетой и дронами погиб один человек, ранены 28, из которых восемь госпитализированы, в том числе трое детей: 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девушка.
Пожарные ликвидировали возгорание в квартирах на третьих этажах двух пятиэтажек общей площадью 230 кв. м, а также пяти жилых домов, станции технического обслуживания и кафе общей площадью 550 кв. м.
На местах попаданий продолжаются восстановительные работы.
Взрывы в Днепре и Павлограде: последствия
Во время комбинированной атаки на Днепропетровскую область силами ПВО уничтожено 18 российских ракет и 20 беспилотников.
Однако, к сожалению, есть и попадания, в частности в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты.
На местах возникли пожары, в областном центре также загорелись частный дом и хозяйственная постройка, повреждена летняя кухня.
Везде обошлось без погибших и травмированных.
Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Киевской области
В Киевской области этой ночью также раздавались взрывы во время комбинированной атаки 30 августа.
На территории региона повреждена железнодорожная инфраструктура Укрзализныци, которая уже восстановлена.
Движение поездов через поврежденный участок в настоящее время происходит в стандартном режиме, однако прибытие ряда поездов на станцию Киев все еще задерживается.
Кроме того, по информации главы ОВА Николая Калашника, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, последствия атаки зафиксированы в трех районах.
— В Бучанском — повреждены два частных дома. В Фастовском — линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено. В Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов, — подчеркнул он.
Атака дронов на Славянск
Город Славянск Донецкой области этой ночью атаковали Шахеды – силами ПВО уничтожено семь беспилотников, сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
По его словам, зафиксировано попадание в районе улицы Батюка.
— Повреждены учебное заведение, предприятие, прилегающие многоэтажные дома, — уточнил он.
Погибших или раненых, к счастью, нет.
Обстрел Черкасской области
В Черкасской области силы ПВО работали с вечера пятницы. В небе над регионом обезврежены две российские ракеты, а также 14 БпЛА, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
— Обошлось без пострадавших. И это самое главное. В Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее, — рассказал он.
По его словам, также из-за падения обломков в нескольких местах вспыхнула сухая растительность, в частности в самих Черкассах — на площади в 800 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован.
Ночной обстрел Украины 30 августа: где еще сбивали вражеские цели
Хмельницкая область – в небе над регионом уничтожены две крылатые ракеты и семь вражеских ударных БпЛА типа Shahed (без последствий). Локационно потерян еще один дрон.
Черновицкая область – здесь фиксировали шесть беспилотников в пределах Днестровского района, пять из них обезврежены. Один вылетел за пределы региона. В результате падения дрона на территории Рукшинской общины возникло возгорание травы на поле (без жертв, раненых и разрушений).
Ровенская область – в течение ночи силы ПВО сбили несколько воздушных целей врага (без последствий).
Волынская и Ивано-Франковская области также подверглись атаке вражеских БпЛА. На данный момент информации о попаданиях здесь не зафиксировано, пострадавших также нет.
В Сумской области в результате российских обстрелов есть раненые среди мирных жителей. В Зноб-Новгородской общине из-за ударов КАБами пострадала женщина 1967 года рождения. А в Великописаревской общине из-за удара FPV-дронами получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1995 года рождения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.