ООН обратилась к сторонам конфликта (России и Украине, — Ред.) с призывом немедленно снизить уровень эскалации и удвоить усилия для создания условий, необходимых для инклюзивных дипломатических переговоров.

Целью переговоров должно стать прекращение боевых действий и достижение справедливого мира.

Об этом заявил помощник генсека ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Энча.

Сейчас смотрят

ООН призывает к прекращению огня

— Мы возобновляем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Прекращение огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, полностью обеспечит ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, – подчеркнул он во время срочного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на тему Поддержка мира и безопасности Украины.

Энча обратил внимание, что рост числа погибших и раненых среди мирного населения и масштабные разрушения противоречат дипломатическим инициативам последних месяцев.

В частности, в результате атаки РФ на Киев 28 августа по состоянию на 19:00 29 августа было известно о 25 погибших, среди которых четверо детей.

Согласно данным Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), с начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года погибли 14 054 гражданских лица, из них 730 детей.

Еще 36 164 человека получили ранения, в том числе 2 263 ребенка. В течение июля было зафиксировано 1 674 пострадавших среди гражданских (286 погибших и 1 388 раненых). Это — самый высокий показатель с мая 2022 года.

Россия обстреливает западные регионы

Он подчеркнул, что “география этой войны опасно расширяется”. Это подтверждают последние обстрелы регионов, которые находятся далеко от линии фронта, в частности Львовщины и Закарпатья.

По словам Энчи, ООН и в дальнейшем сосредоточена на поддержке гражданского населения Украины. В 2024 году гуманитарную помощь получили 3,8 млн человек, а в рамках зимнего плана на 2025-2026 годы планируют оказать целевую помощь еще 1,7 млн человек.

— Однако, чтобы мы могли продолжать спасательную работу, нам срочно нужна масштабная и гибкая поддержка доноров. Мы также продолжаем призывать стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к нуждающимся в ней гражданским лицам, независимо от того, где они находятся и кто контролирует территорию, – отметил он.

Энча добавил, что ООН решительно осуждает любые атаки против мирного населения, где бы они ни происходили.

Организация также выразила обеспокоенность ударами по территории Российской Федерации, где также сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по просьбе Киева, которую поддержали международные партнеры, Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в пятницу, 29 августа.

По его словам, встреча стала ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак по Киеву и другим украинским городам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.