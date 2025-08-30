На этой неделе мужчинам в возрасте 18-22 лет официально предоставили возможность выезжать из Украины, однако не всем удалось пересечь границу – части граждан пограничники отказали в выезде.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: главные причины отказов

Демченко пояснил, что разрешение на выезд не распространяется на госслужащих, которые подпадают под пункт 2.14 правил пересечения границы. Для них, как и раньше, выезд возможен только в случае служебной командировки.

– За эти два дня уже было несколько случаев, когда парни из этой возрастной категории решили поехать за границу, но занимали должности, которые позволяют только служебную командировку, – сказал он.

В ГПСУ отметили, что для того, чтобы пересечь границу, необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ либо в бумажном, либо в электронном виде – Резерв+.

По словам Демченко, несколько отказов было из-за того, что люди находились в розыске. Он отметил, что пограничники имеют доступ к системе Оберіг и могут проверить, не уклоняются ли желающие пересечь границу от обновления учетных данных.

– Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске, – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ пояснил, что с 28 августа, после вступления в силу изменений в правила пересечения границы, особое внимание уделяется категории граждан – мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, которым разрешено выезжать из Украины.

Он отметил, что массового ажиотажа не наблюдается, как это пытаются представить, в частности, российские ресурсы, называя ситуацию “массовым бегством”. Демченко добавил, что есть движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд.

Напомним, 26 августа глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

