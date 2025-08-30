В Литве установили “зубы дракона” для усиления обороны возле границы с РФ и Беларусью
В Литве установили так называемые зубы дракона недалеко от границы Российской Федерации и Беларуси.
Фортификации в Литве на границе с РФ и Беларусью
Как сообщает Литовская армия, “зубы дракона” разместили на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью.
В то же время фортификационные сооружения появились в Литве на неиспользуемом пограничном пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах.
Как отмечают в армии Литвы, размещение “зубов дракона” не связано с совместными учениями России и Беларуси Запад, ведь это плановые мероприятия в рамках проекта Балтийской линии обороны.
Литовские военные объяснили, что это небольшая часть долгосрочного плана контрмобильности, который снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России.
В последнее время как минимум два раза дроны с белорусской территории залетали в Литву. 10 июля — это был российский беспилотник Гербера без взрывчатки, а 28 июля — дрон со взрывчаткой в 2 кг, который пролетел над Вильнюсом и упал на полигоне в 100 км от границы.
В ответ на инцидент Литва усилила противовоздушную оборону, объявив о планах укрепления границы и закупки оборудования для борьбы с беспилотниками.
Фото: Литовская армия