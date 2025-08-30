Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Задержка поездов Укрзализныци после атаки на Киевскую область: список рейсов
В результате ночной комбинированной атаки 30 августа в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура – задерживается ряд поездов, они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Перечень поездов, следующих с задержками
- №74 Перемышль — Харьков;
- №24 Хелм — Киев;
- №144 Рахов — Сумы;
- №2 Ивано-Франковск — Харьков;
- №21 Харьков — Львов;
- №106 Одесса — Киев.
Администрация перевозчика информировала, что железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к привычному графику.
Сейчас смотрят
Следить за задержками рейсов можно по ссылке на сайте Укрзализныци.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Укрзализныця
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.