В результате ночной комбинированной атаки 30 августа в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура – задерживается ряд поездов, они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Перечень поездов, следующих с задержками

№74 Перемышль — Харьков;

№24 Хелм — Киев;

№144 Рахов — Сумы;

№2 Ивано-Франковск — Харьков;

№21 Харьков — Львов;

№106 Одесса — Киев.

Администрация перевозчика информировала, что железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к привычному графику.

Следить за задержками рейсов можно по ссылке на сайте Укрзализныци.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

