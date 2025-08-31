Согласно документу, с которым ознакомилось издание, группа из 12 стран рассмотрела юридические пути введения голосования квалифицированным большинством вместо единогласия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС ищет альтернативы для единогласного принятия решений

Согласно документу, группа из 12 стран рассмотрела юридические пути введения голосования квалифицированным большинством вместо единодушия.

В документе указаны возможные правовые механизмы, в частности обращение к Европейскому Совету об утверждении сфер, в которых решения будут приниматься квалифицированным большинством.

Ранее экс-премьер-министр Италии Марио Драги в отчете за 2024 год выступил за расширение использования голосования квалифицированным большинством.

Это мнение поддержали другие влиятельные лица, в частности президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Внесение изменений позволило бы избежать ситуации, когда отдельные государства могут блокировать решения, имеющие широкую поддержку в блоке из 27 стран.

В частности, такая проблема возникает из-за Венгрии, которая последовательно выступает против инициатив в отношении Украины — от выделения средств до процесса вступления страны в ЕС.

Страны ЕС выражают все большее раздражение действиями Будапешта.

По данным агентства, в пятницу Венгрия отказалась подписать заявление, осуждающее российские удары по Украине, в результате которых погибли 25 человек и была повреждена миссия ЕС в Киеве.

В тот же день глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о беспокойстве по поводу того, что Венгрия блокирует выделение €6,6 млрд из фонда компенсаций за вооружение, предоставленного Украине.

