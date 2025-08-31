Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники в настоящее время не рассматривают возможность отправки войск в Украину, поскольку нет иллюзий относительно вероятного перемирия до конца года.

Об этом Мерц сообщил в интервью немецкому общественному телеканалу ZDF.

Приоритет – поддержка оборонного потенциала Украины

Канцлер подчеркнул, что он готовится к затяжному характеру войны, учитывая ее ход.

— Поддержка оборонного потенциала страны, на которую напала Россия, и в дальнейшем будет абсолютным приоритетом, – подчеркнул он.

В ответ на вопрос о вероятности перемирия уже в этом году, Мерц отметил:

— Не теряю надежды на его достижение, но и не питаю иллюзий.

Канцлер Германии добавил, что войны заканчиваются либо “военным поражением одной из сторон”, либо “экономическим или военным истощением”.

Ни Украина, ни РФ не близки к этому.

Мерц подчеркнул, что дипломатические усилия сейчас направлены на окончание войны, но “не на капитуляцию Украины”, потому что в случае потери ею независимости следующей будет еще одна страна.

— А послезавтра наступит наша очередь. Это не вариант, — отметил он.

Политик уточнил, что обсуждение отправки наземных контингентов не ведется.

— На данный момент союзники не обсуждают вопрос об отправке наземных войск в случае перемирия. Вместо этого речь идет о возможных гарантиях безопасности для Украины, – сказал Мерц.

Напомним, на днях немецкий канцлер заявил, что после массированной атаки на Киев 28 августа, которая унесла жизни 25 человек, любые прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным невозможны.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал сомнения относительно возможности двусторонних переговоров между лидерами Украины и России.

Он объяснил это личной неприязнью Путина к Зеленскому, которая, по его мнению, делает невозможной встречу двух сторон.

