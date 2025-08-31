Убийство Парубия: на здании Рады приспустили государственный флаг
На здании Верховной Рады в Киеве приспустили государственный флаг в знак скорби по погибшему экс-спикеру Андрею Парубию.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.
Три дня скорби по бывшему спикеру Андрею Парубию
— На здании Верховной Рады Украины приспущен государственный флаг. Так мы чтим память Андрея Парубия — народного депутата нескольких созывов, председателя Верховной Рады VIII созыва, который был убит во Львове. Его смерть стала большой потерей для парламента и всей Украины, — подчеркнул Стефанчук.
Он уточнил, что государственный флаг будет приспущен в течение трех дней как символ скорби и уважения.
— Верховная Рада Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечная память, — говорится в сообщении.
Напомним, 30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
По данным Нацполиции, это произошло около полудня в Сиховском районе города.
Парубий скончался на месте в результате полученных травм.
Нападавший выглядел как курьер с рюкзаком компании доставки Glovo.
Позже в компании заявили о готовности оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании для установления всех обстоятельств и поиска преступников.
Фото: Руслан Стефанчук