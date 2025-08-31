На здании Верховной Рады в Киеве приспустили государственный флаг в знак скорби по погибшему экс-спикеру Андрею Парубию.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

Три дня скорби по бывшему спикеру Андрею Парубию

— На здании Верховной Рады Украины приспущен государственный флаг. Так мы чтим память Андрея Парубия — народного депутата нескольких созывов, председателя Верховной Рады VIII созыва, который был убит во Львове. Его смерть стала большой потерей для парламента и всей Украины, — подчеркнул Стефанчук.

Он уточнил, что государственный флаг будет приспущен в течение трех дней как символ скорби и уважения.

— Верховная Рада Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечная память, — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

По данным Нацполиции, это произошло около полудня в Сиховском районе города.

Парубий скончался на месте в результате полученных травм.

Нападавший выглядел как курьер с рюкзаком компании доставки Glovo.

Позже в компании заявили о готовности оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании для установления всех обстоятельств и поиска преступников.

Фото: Руслан Стефанчук

