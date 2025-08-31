Потери врага на 31 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 285-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 082 140 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 31 августа 2025

личного состава – около 1 082 140 (+810) человек;

танков – 11 151 (+2);

боевых бронированных машин – 23 212 (+2);

артиллерийских систем – 32 199 (+27);

РСЗО – 1 476;

средств ПВО – 1 213;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 062 (+371);

крылатых ракет – 3 626;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 305 (+83);

специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

