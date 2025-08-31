Потери врага на 31 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 285-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 082 140 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 31 августа 2025

  • личного состава – около 1 082 140 (+810) человек;
  • танков – 11 151 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 212 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 199 (+27);
  • РСЗО – 1 476;
  • средств ПВО – 1 213;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 062 (+371);
  • крылатых ракет – 3 626;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 305 (+83);
  • специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

