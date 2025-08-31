Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 31 августа: минус еще 810 оккупантов и почти три десятка артсистем
Потери врага на 31 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 285-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 082 140 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 31 августа 2025
- личного состава – около 1 082 140 (+810) человек;
- танков – 11 151 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 212 (+2);
- артиллерийских систем – 32 199 (+27);
- РСЗО – 1 476;
- средств ПВО – 1 213;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 062 (+371);
- крылатых ракет – 3 626;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 305 (+83);
- специальной техники – 3 952.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.