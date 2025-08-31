Сегодня, 31 августа, в Украине отмечают профессиональный праздник шахтеры. На эту дату приходятся дни рождения городов Ровно и Донецк.

Это также Всемирный день дистанционного обучения и Всемирный день блога, которые подчеркивают значение новых технологий в сфере образования и медиа.

Для православных верующих 31 августа связано с праздником Положения Пояса Пресвятой Богородицы, установленным еще в XII веке, а также с памятью святого Киприана.

Факты ICTV собрали все главные события 31 августа – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 31 августа 2025 года

Православная церковь 31 августа отмечает Положение пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, Дева Мария собственноручно сплела пояс из шерсти верблюда и передала его апостолу Фоме перед своим вознесением. Реликвия хранилась в Константинополе и считалась особой святыней, которая помогала людям в болезнях и бедах.

Впоследствии пояс неоднократно прославился чудесами исцеления, а сейчас его части находятся в храмах Афона, Германии и Грузии, где святыню до сих пор почитают верующие.

Также в этот день почитают священномученика Киприана Карфагенского. Он родился около 200 года в Карфагене в богатой семье, сделал успешную карьеру юриста и оратора, но после обращения в христианство быстро стал епископом.

Как церковный деятель, Киприан возглавлял синоды, которые решали вопросы единства церкви и обращения с отступниками во времена преследований. Во времена императора Валериана святого казнили мечом, а он оставил после себя след как непоколебимый защитник христианской веры.

Какой сегодня, 31 августа 2025 года, день в Украине

В последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. Это профессиональный праздник людей, чей труд является тяжелым и опасным.

Для многих городов Донбасса в мирное время этот день был едва ли не главным праздником, ведь именно там сосредоточены шахты, где работало большинство местных жителей. Неудивительно, что и День города Донецк всегда отмечали одновременно с Днем шахтера.

С 2014 года Донецк живет под российскими оккупантами, но он был и остается украинским городом, который непременно будет освобожден.

Свой праздник в этот день отмечает и город Ровно, известный своими храмами, музеями и памятниками, которые формируют его неповторимый облик.

Кто празднует день ангела 31 августа 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил и Александр. Поздравьте родных и друзей с этими именами, пожелайте им здоровья, успехов и защиты от небесных покровителей.

Что нельзя делать 31 августа 2025 года

Ссориться, конфликтовать или ругаться — это может навлечь неприятности.

Одалживать деньги или брать в долг — считается приметой к потерям.

Лениться и бездельничать — бездействие в этот день грозит бедностью.

Работать с лошадьми или другими животными — чтобы не навлечь на них болезни.

Что можно делать сегодня

31 августа считается днем покаяния, очищения и преображения. Это время для духовного самосовершенствования и начала новых дел. День благоприятен для поездок, путешествий, переездов и даже рискованных решений, если они ведут к важной цели.

В народной традиции Киприянов день известен как Журавлиное собрание. В это время птицы готовятся к отлету, а крестьяне собирали клюкву на болотах. Традиционные блюда – масляная каша, блины и пироги с ягодами – символизировали связь с природными циклами. К слову, собранные в этот день ягоды считаются особенно целебными.

Астрологически день проходит под знаком Стрельца. Это время упорядочения и стабильности: хорошо заниматься обучением, преподавательской деятельностью и передачей знаний. Благоприятно получать советы, работать над собой и искать духовных наставников.

Народные приметы на 31 августа 2025 года

Если журавли собрались в стаи — скоро похолодает, а зима будет ранней.

Красное небо на рассвете или закате — к дождю и сильному ветру.

Густой утренний туман — днем будет тихо и безветренно.

