Руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко объяснил, для чего Россия использует политические убийства в Украине и чего они стремятся этим достичь.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Для чего Россия использует политические убийства в Украине

– Это у нас скреп российского тоталитарного режима. Уничтожение своих врагов – это для них, так сказать, альфа и омега их деятельности. И это ужасная традиция, просто нечеловеческая, но она такова, – отметил Огрызко.

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Он добавил, что здесь уместно вспомнить историю Московии, ведь тех, кто не хотел им подчиняться, московиты уничтожали.

– Вспомните Новгород, который стоял особой, так сказать, частью славянского населения и не хотел подчиняться этим дикарям, выросшим на закваске Золотой Орды. Что сделали московиты с Новгородом? Они его истребили до колена, действительно, утопив в крови, – отметил он.

Как отметил руководитель Центра исследований России, если посмотреть на российскую историю, то с самого начала возникновения этого образования, оно именно так и действовало.

Если говорить об Украине, то здесь особая ненависть, потому что, пытаясь украсть украинскую историю, украв название, мы для них являемся экзистенциальной угрозой.

– Потому что само существование независимого Украинского государства и нации – это отрицание всего того, что они делали и делают сегодня в своей псевдоисторической пропаганде. Поэтому очевидно, что уничтожение украинских символов, а я считаю Андрея Парубия одним из символов современного украинского сопротивления, для них является обязательной программой существования, – подчеркнул он.

Он отметил, что это то, что россияне делали и пока будет существовать это дикое образование под названием Россия или Российская Федерация, они будут делать это повсеместно.

По его словам, мы должны понимать, что лучшей формой защиты является нападение. По его мнению, теперь у наших Сил обороны и специальных служб появились новые важные задачи.

Напомним,Андрея Парубия убили в Сиховском районе Львова в субботу, 30 августа. Он умер до прибытия медиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. К расследованию привлечена Служба безопасности Украины.

Также следователи проверят версию о возможном российском следе в деле об убийстве экс-спикера Верховной Рады и народного депутата.

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