Депутатки местных советов получили право выезжать за границу во время войны — постановление
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о разрешении женщинам-депутатам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.
Решение касается депутатов, работающих на общественных началах.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
Женщины-депутаты смогут выезжать за границу: что известно
Согласно постановлению №1054 от 27 августа, норма о запрете пересечения государственной границы теперь не распространяется на депутатов местных советов из числа женщин.
Однако исключением остаются те депутатки, которые одновременно являются должностными лицами местного самоуправления — для них ограничения действуют по-прежнему.
Это означает, что право на выезд за границу получают женщины-депутаты, которые выполняют свои полномочия без получения заработной платы, то есть работают исключительно на общественных началах.
Депутаты, занимающие оплачиваемые должности в структурах местного самоуправления, по-прежнему не смогут свободно покидать страну.
Для реализации новых правил правительство установило четкие процедурные требования.
Органы местного самоуправления обязаны подать в трехдневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки лиц с подробной информацией.
В списках должны быть указаны фамилия, имя, отчество лица, дата рождения и занимаемая должность каждой депутатки.
В дальнейшем органы местного самоуправления должны оперативно информировать обо всех кадровых изменениях, подавая обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.