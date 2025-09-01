Кабинет министров Украины опубликовал постановление о разрешении женщинам-депутатам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Решение касается депутатов, работающих на общественных началах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Согласно постановлению №1054 от 27 августа, норма о запрете пересечения государственной границы теперь не распространяется на депутатов местных советов из числа женщин.

Однако исключением остаются те депутатки, которые одновременно являются должностными лицами местного самоуправления — для них ограничения действуют по-прежнему.

Это означает, что право на выезд за границу получают женщины-депутаты, которые выполняют свои полномочия без получения заработной платы, то есть работают исключительно на общественных началах.

Депутаты, занимающие оплачиваемые должности в структурах местного самоуправления, по-прежнему не смогут свободно покидать страну.

Для реализации новых правил правительство установило четкие процедурные требования.

Органы местного самоуправления обязаны подать в трехдневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки лиц с подробной информацией.

В списках должны быть указаны фамилия, имя, отчество лица, дата рождения и занимаемая должность каждой депутатки.

В дальнейшем органы местного самоуправления должны оперативно информировать обо всех кадровых изменениях, подавая обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

