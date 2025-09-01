Эксперимент с 12-летней школой: что ждет старшеклассников
С 1 сентября в Украине стартует экспериментальный проект, призванный подготовить переход на 12-летнюю систему школьного образования. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.
Что известно об экспериментальном проекте 12-летняя школа в Украине
По словам Бабака в рамках проекта введут новые программы, специально разработанные для этого формата. Программы предусматривают два основных направления обучения: академическое и профессиональное. Это станет первым шагом к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и постепенного перехода на 12-летнюю школу.
Хотя порядок проведения эксперимента еще официально не обнародован, правительство уже приняло соответствующее решение. Продлится он до 1 сентября 2027 года.
12-летняя школа: что это и зачем нужно
В соответствии с программами будет происходить переход к европейским стандартам. Ведь на сегодня 11-летняя система обучения сохраняется только в Украине, России и Беларуси. В большинстве стран Европы и США действует 12-летнее образование.
Введение этого стандарта позволит Украине интегрироваться в европейское образовательное пространство, а также обеспечит международное признание украинских школьных аттестатов.
Это не только символический шаг “прочь от Москвы”, но и реальный инструмент для открытия более широких возможностей для украинских выпускников.
Что предусматривает 12-летнее обучение в школах Украины
Ученики смогут выбирать профиль, соответствующий их способностям и интересам — например, гуманитарный или естественный.
Какие изменения в образовании запланированы:
- Академические лицеи обеспечат углубленную подготовку по выбранному направлению, что позволит сосредоточиться на главном, избежать перегрузки и одновременно развивать сильные стороны ребенка.
- В профессиональных лицеях, кроме получения полного среднего образования, школьники получат еще и профессию, что дает им быстрый старт на рынке труда.
- Введение профильной школы позволит ученикам приходить в высшее образование с уже сформированной базой знаний по выбранному направлению.
Это дает возможность сократить срок бакалавриата с четырех до трех лет, ведь первый курс сегодня в основном посвящен повторению школьной программы. Новая система поможет избежать этого дублирования и сосредоточиться на университетской подготовке.
Кто будет учиться 12 лет и когда
Сейчас это экспериментальный проект, но в 2027 году 12-летняя школа станет обязательной для всей страны. Однако тестирование новых подходов начнется уже через несколько дней.
Это важный этап, чтобы все участники процесса, а именно ученики, родители и учителя были готовы к изменениям и постепенному переходу на европейский стандарт образования.