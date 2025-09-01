В ночь на 1 сентября, начиная с вечера воскресенья, РФ атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака дронами 1 сентября: как отработала ПВО

Российские оккупанты запускали дроны из направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сейчас смотрят

Предварительно, по данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00, силами ПВО сбито/подавлено 76 вражеских дронов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.