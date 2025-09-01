Сибига анонсировал экстренное заседание Совета Украина-НАТО из-за российских атак
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении сегодня в Брюсселе экстренного заседания Совета Украина-НАТО по запросу Украины в ответ на массовые воздушные атаки России.
Об этом он написал в соцсети Х.
Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: что известно
Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО проходит на фоне массированных российских атак на украинские города, в частности ночного обстрела 28 августа, во время которого в Киеве погибли 25 человек, среди них четыре ребенка.
— Мы ожидаем сфокусированного обсуждения совместных шагов для адекватного ответа на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев, — написал Сибига.
Глава украинского МИД поблагодарил НАТО и всех союзников, которые продолжают демонстрировать сильную поддержку Украины, и подчеркнул, что Москва должна почувствовать более сильное давление как следствие продолжения войны.
Напомним, что 29 августа состоялось экстренное заседание Совета ООН из-за российских атак на Украину.
Как и в этот раз, его инициировала Украина.
Фото: Андрей Сибига