Российские оккупанты в воскресенье предприняли попытку прорыва в Мирноград Покровского района Донецкой области с использованием бронетехники, однако Силы обороны Украины отразили атаку захватчиков.

Об этом сообщает DeepState.

Попытка прорыва в Мирноград: что известно

— Вчера враг силами по меньшей мере одного МТЛБ и одного ОВТ другого неустановленного образца попытался через Новоекономическое заехать непосредственно в Мирноград. МТЛБ была поражена возле 3-го вентиляционного ствола шахты Капитальная, а другая ББМ западнее Синянского водохранилища, которое пыталась объехать, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пехоту, которая была на броне, сейчас ищут.

По данным DeepState, еще четыре единицы вооружения и военной техники поражены в Резаном и его окрестностях.

— Посредством OSINT было зафиксировано уничтожение еще четырех ОВТ возле Воздвиженки. Какая-то часть техники доехала до Малиновки, дальнейшая судьба неизвестна, — сообщили аналитики.

В DeepState считают, что такая активизация противника связана с прибытием на участок подразделений морской пехоты РФ, которые любят осуществлять активные наступательные действия с привлечением техники.

— Реальность и характер боев на Донбассе должны вскоре изменить порывы российских морпехов, технику которых украинские бойцы еще при выдвижении встречают огнем. Предыдущие успехи оккупантов и большая концентрация сил в районе Покровска вскоре станут причиной активного давления для реализации этой давно поставленной большой задачи, — подытоживают в DeepState.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили территорию площадью 3,19 кв. км вблизи села Новомихайловка Марьинской городской общины Покровского района и остановили наступление противника в районе села Зеленый Гай на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

