Российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет свои навыки лжи, а единственным способом от такой лжи – является давление на Москву.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, комментируя заявления главы Кремля на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Реакция МИД на заявление Путина на ШОС

– Конечно, “коварный Запад” спровоцировал “бедную Россию” напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свои достаточные навыки лжи – его однообразные громкие заявления становятся все более скучными, – написал Тихий в соцсети Х.

Спикер МИД добавил, что единственное средство от такой лжи – это давление на Москву.

На саммите ШОС Путин с листочка зачитал несколько типичных российских пропагандистских нарративов, обвинив Запад в якобы разжигании войны в Украине.

Также диктатор утверждал, что нападение Москвы якобы было спровоцировано “многолетними провокациями Запада”.

Владимир Путин поехал в Китай на саммит ШОС в портовом городе Тяньцзинь. Саммит проходит в течение двух дней 31 августа и 1 сентября, но диктатор останется на дольше и посетит в Пекине военный парад ко Второй мировой войне.

