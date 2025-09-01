Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 1 сентября: минус еще 850 оккупантов и почти пять десятков артсистем
Потери РФ на 1 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 286-е сутки полномасштабной войны достигли 1 082 990 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 1 сентября 2025
- личного состава – около 1 082 990 (+850) человек;
- танков – 11 155 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 229 (+17);
- артиллерийских систем – 32 248 (+49);
- РСЗО – 1 476;
- средств ПВО – 1 213;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 276 (+214);
- крылатых ракет – 3 664;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94);
- специальной техники – 3 952.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
