Потери РФ на 1 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 286-е сутки полномасштабной войны достигли 1 082 990 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 1 сентября 2025

  • личного состава – около 1 082 990 (+850) человек;
  • танков – 11 155 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 229 (+17);
  • артиллерийских систем – 32 248 (+49);
  • РСЗО – 1 476;
  • средств ПВО – 1 213;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 276 (+214);
  • крылатых ракет – 3 664;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94);
  • специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Су-27

Источник: Генштаб ВСУ

