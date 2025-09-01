Потери РФ на 1 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 286-е сутки полномасштабной войны достигли 1 082 990 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 1 сентября 2025

личного состава – около 1 082 990 (+850) человек;

танков – 11 155 (+4);

боевых бронированных машин – 23 229 (+17);

артиллерийских систем – 32 248 (+49);

РСЗО – 1 476;

средств ПВО – 1 213;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 276 (+214);

крылатых ракет – 3 664;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94);

специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

