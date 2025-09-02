Сервисы Новой почты временно недоступны: в компании объяснили причину
Сервисы Новой почты временно недоступны из-за технических трудностей вечером во вторник, 2 сентября.
Новая почта не работает 2 сентября — причина
Как сообщает компания Новая почта, их команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов.
В компании подчеркнули, что информация о возобновлении работы будет опубликована на официальном сайте Новой почты и на страницах в социальных сетях.
— Спасибо за понимание и поддержку, — отмечается в сообщении.
Недавно пользователи начали жаловаться на перебои в работе онлайн-сервисов Новой почты.
В ночь на четверг, 28 августа, сортировочное депо Новой почты получило повреждения во время массированной комбинированной атаки российских войск по Киеву, в результате чего пострадали трое работников.
Как сообщили в компании, ракетный удар пришелся на автодвор этого сортировочного депо.
Фото: Новая почта