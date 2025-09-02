На Харьковщине и Сумщине из-за передислокации сил Россия уменьшает активность, усиливая давление в районе Серебрянского леса.

РФ активизируется в Серебрянском лесу

В соцсети Х Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что российская военная активность в Харьковской и Сумской областях уменьшилась, поскольку Сухопутные войска РФ передислоцируют часть сил в другие районы. Это, скорее всего, часть попытки усилить давление на приоритетные направления, в частности в Донецкой области.

— Открытые источники сообщают, что за последние два дня украинские силы успешно провели контрнаступление западнее Купянска, важного логистического центра в Харьковской области, где в течение последнего месяца Россия достигла значительных успехов в попытках окружить город, — информирует британская разведка.

Отмечается, что за последние 10 дней российские войска продвинулись на севере Донецкой области и ведут бои за Серебрянский лес. Российская армия укрепила свои позиции вдоль реки Северский Донец.

— Российские Сухопутные войска почти наверняка используют лес как частичное укрытие от БпЛА, а их конечная цель, вероятно, Ямполь, расположенный примерно в 10 км западнее. Если Ямполь будет захвачен, он, вероятно, станет потенциальной отправной точкой для атак на город Лиман, — считают в британской разведке.

В частности, по мнению аналитиков, приоритетным для РФ остается Покровское направление, где по сравнению с остальными направлениями происходит больше всего российских атак.

К слову, ранее аналитики ISW сообщали, что РФ перекидывает “элитные” подразделения в Донецкую область, готовя осеннее наступление там.

