Потери РФ на 2 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 287-е сутки полномасштабной войны достигли 1 083 790 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 2 сентября 2025

личного состава – около 1 083 790 (+800) человек;

танков – 11 156 (+1);

боевых бронированных машин – 23 233 (+4);

артиллерийских систем – 32 301 (+53);

РСЗО – 1 477 (+1);

средств ПВО – 1 213;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 446 (+170);

крылатых ракет – 3 664;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 488 (+89);

специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

