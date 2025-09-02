Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 2 сентября: минус еще 800 оккупантов и 53 артсистемы
Потери РФ на 2 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 287-е сутки полномасштабной войны достигли 1 083 790 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 2 сентября 2025
- личного состава – около 1 083 790 (+800) человек;
- танков – 11 156 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 233 (+4);
- артиллерийских систем – 32 301 (+53);
- РСЗО – 1 477 (+1);
- средств ПВО – 1 213;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55 446 (+170);
- крылатых ракет – 3 664;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 488 (+89);
- специальной техники – 3 952.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
