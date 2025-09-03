Народные депутаты обратились к парламентам и правительствам других стран, а также международным организациям с призывом осудить убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия как акт политического террора, являющийся составной частью агрессивной войны России против Украины.

Это произошло во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 3 сентября.

ВР призвала партнеров осудить убийство Парубия

За соответствующее постановление №13723 проголосовали 296 народных депутатов.

Как указано в карточке постановления на сайте Верховной Рады, его инициаторами выступили 72 народных депутата.

В обращении Верховная Рада просит Европейский парламент и парламенты стран ЕС почтить минутой молчания память Парубия и всех украинцев, погибших из-за агрессии РФ.

Кроме того, народные депутаты призвали международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию как государство-террорист и предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны для противодействия террористическим и диверсионным угрозам.

Верховная Рада в своем обращении также требует от украинских правоохранительных органов безотлагательно, профессионально, прозрачно и эффективно расследовать убийство Парубия, при необходимости привлекая международных экспертов.

Убийство Андрея Парубия

В Львове в субботу, 30 августа, застрелили Андрея Парубия, народного депутата и председателя Верховной Рады в 2016–2019 годах.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве нардепа. Глава Нацполиции Иван Выгивский заявил, что убийство Парубия – не случайное преступление и в нем есть российский след.

1 сентября во Львове попрощались с Андреем Парубием. Политика похоронили на Лычаковском кладбище во вторник, 2 сентября.

