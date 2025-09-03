Мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезд за границу, но все же есть определенные категории, которые не смогут выехать. Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Единые новости, не смогут выехать госслужащие, которые подпадают под пункт 2.14 правил пересечения границы. Они смогут пересечь границу только в случае служебной командировки.

Также много дискуссий вызывает возраст, до которого можно выехать за границу. Факты ICTV узнавали, можно ли выехать из Украины в 22 года.

Можно ли выехать за границу в 22 года

Адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Fecebook рассказала, что постановление Кабинета Министров № 1031 вызвало оживленные дискуссии о том, как правильно понимать формулировку в документе о выезде за границу мужчин в возрасте “до 22 лет включительно”. В частности, возник вопрос, могут ли выехать за границу мужчины, которым уже исполнилось 22 года и 2 месяца.

По мнению адвоката, формулировка “до 22 включительно” действительно не совсем удачная, поэтому чтобы понять ее смысл, нужно анализировать не только этот фрагмент, а все постановление в целом. Кроме нормы о 22 (включительно) Постановление содержит еще и такую норму: В абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 2-1, пункте 2-8, абзацах первом и семнадцатом пункта 2-12, абзаце первом пунктов 2-13, 2-20 — 2-22 цифры “18” заменить цифрами “23”.

По словам юриста, теперь для всех указанных категорий условием разрешения на пересечение границы является достижение 23 лет. Это означает, что дополнительные ограничения для лиц младше этого возраста не применяются. То есть, юноши могут пересекать границу до достижения 23 лет. Слово “включительно” добавлено именно для уточнения этого момента, если бы речь шла о “до достижения 22”, то такого уточнения не понадобилось бы.

Стоит также помнить, что возраст считается именно в годах, а не в месяцах, неделях или днях. Однако на практике могут возникать сложности с толкованием нормы для тех, кому уже исполнилось 22 года.

Выезд за границу в 22 года: какие документы нужны

Для выезда за границу мужчинам до 22 лет (включительно) необходимо иметь:

заграничный паспорт,

военно-учетный документ (ВУД),

отсутствие записи о розыске в реестре Оберіг.

По словам адвоката, хотя в новом Постановлении об этом прямо не говорится, п. 17 Постановления КМУ №560 определяет, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предъявлять ВОД при пересечении границы. В случае его отсутствия отказывают в пересечении, а при наличии записи о розыске – вызывают полицию.

Адвокат рекомендует несколько способов получения или подтверждения ВУД:

использовать старый бумажный документ (если он выдан ранее и не противоречит данным реестра);

получить новый бумажный ВОД в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

использовать ВОД через Резерв+;

использовать ВОД через портал Дія.

