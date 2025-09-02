Даже если будет прекращение огня, мобилизация в Украине продлится в течение определенного времени.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса в интервью Суспільному.

Мобилизация в Украине будет продолжаться — Палиса

— Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи, — подчеркнул Палиса.

Он пояснил, что пока демобилизация невозможна, поскольку необходимы новые военнослужащие, которые должны заменить тех, кто уже длительное время находится на фронте.

— При всем желании, мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут им на замену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь выглядела так, как она выглядит хотя бы сейчас, — отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса добавил, что ему, как военному, тяжело видеть в соцсетях, что часть украинцев воюет, а другие продолжают жить привычной жизнью.

Он подчеркнул, что государство не намерено превращать мобилизацию в “вечное рабство”, но должно принимать решения так, чтобы не допустить снижения обороноспособности страны.

По его словам, в ближайшее время Минобороны и Генштаб представят обновленный план мобилизации.

Палиса также обратил внимание, что в течение последних четырех месяцев в процессе мобилизации наблюдается стабильная положительная динамика.

Ранее, комментируя разрешение правительства на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Палиса подчеркивал, что вопрос снижения мобилизационного возраста пока не стоит на повестке дня.

