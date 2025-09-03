Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые запускают инициативу Defence City.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

В Украине стартует Defence City: что известно

По словам Шмыгаля, основная цель Defence City — это создание благоприятных условий для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и поддержки производителей оружия.

Defence City предусматривает ряд льгот и упрощений для компаний:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

отмена налога на землю и недвижимость, используемую в производстве;

освобождение от экологического налога;

упрощение таможенных процедур;

облегченный режим международной передачи оборонной продукции;

государственная поддержка в релокации предприятий и защите производственных мощностей.

— Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей, — добавил Шмыгаль.

К Defence City смогут присоединиться производители ОПК, которые имеют стратегическое значение для государства и соответствуют требованиям прозрачности.

Напомним, 21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые формируют правовую основу для запуска инициативы Defence City.

