Льготы для производителей оружия: Зеленский подписал законы о запуске Defence City
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые запускают инициативу Defence City.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
В Украине стартует Defence City: что известно
По словам Шмыгаля, основная цель Defence City — это создание благоприятных условий для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и поддержки производителей оружия.
Defence City предусматривает ряд льгот и упрощений для компаний:
- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;
- отмена налога на землю и недвижимость, используемую в производстве;
- освобождение от экологического налога;
- упрощение таможенных процедур;
- облегченный режим международной передачи оборонной продукции;
- государственная поддержка в релокации предприятий и защите производственных мощностей.
— Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей, — добавил Шмыгаль.
К Defence City смогут присоединиться производители ОПК, которые имеют стратегическое значение для государства и соответствуют требованиям прозрачности.
Напомним, 21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые формируют правовую основу для запуска инициативы Defence City.