В Калуше Ивано-Франковской области зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха из-за российского обстрела 3 сентября.

Последствия обстрела Калуша

По информации главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, пожар, который возник в результате ночной вражеской атаки в Калуше, ликвидирован. Сейчас идет разбор завалов.

Однако после ночных обстрелов в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе, сообщает Калушский районный отдел ГУ Ивано-Франковский ОЦКПБ МЗ Украины.

– К сожалению, у нас нет улучшения качества атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны. Потому мы решили продолжать каждые три часа мониторинг состояния качества атмосферного воздуха, — сообщил городской голова Андрей Найда.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

использовать воздухоочиститель (включить на максимальный режим, если есть);

проводить частую влажную уборку;

после нахождения на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);

промывать нос солевым раствором;

избегать курения, дополнительно ухудшающего состояние дыхательных путей.

Как отмечают специалисты, соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Напомним, что РФ в районе трех ночи и шести утра 3 сентября нанесла удары по Калушу Ивано-Франковской области. После этого был временно приостановлен учебный процесс в школах и детсадах.

Как сообщает городской глава Андрей Найда, завтра в 6 утра будет проведена контрольная проверка качества воздуха и, исходя из ситуации, принято решение, пускать ли детей в школу и садики.

По его словам, из-за атаки РФ были повреждены 47 частных домов.

Также он призвал жителей города не трогать обломки дронов и ракет, а в случае их обнаружения сразу звонить в полицию.

