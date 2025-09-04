В Высшем антикоррупционном суде изменили меру пресечения бывшей главе МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области Татьяне Крупе в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает ВАКС со ссылкой на решение следственного судьи сегодня, 4 сентября.

Татьяна Крупа: мера пресечения изменена экс-главе Хмельницкой МСЭК

Как отмечают в ВАКС, по ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев в уголовных производствах, касающихся тяжких или особо тяжких преступлений.

Сейчас смотрят

По имеющейся информации, бывшая глава МСЭК Хмельницкой области Татьяна Крупа находится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев.

В то же время ВАКС обязал подозреваемую по делу прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду.

Кроме того, Татьяна Крупа до 4 ноября 2025 года включительно должна выполнять ряд обязанностей. Среди них — запрет на выезд из города Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда.

Также Татьяна Крупа обязана воздерживаться от общения с работниками КУЗ Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы, в частности бывшими, и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы.

Бывшая глава МСЭК Хмельницкой области должна сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства, носить электронное средство контроля, сдать в уполномоченный орган паспорт для выезда за границу.

Как отмечают в ВАКС, контроль за выполнением постановления в части выполнения возложенных на подозреваемую обязанностей должны осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

4 октября 2024 года в Хмельницкой области была разоблачена бывшая глава областной МСЭК и ее сын в незаконном обогащении. Правоохранители нашли только наличными около $6 млн в различной валюте. Вскоре Печерский районный суд Киева взял ее под стражу.

11 апреля 2025 года в Польше открыли уголовное производство против Татьяны Крупы. По материалам дела, экс-глава МСЭК Хмельницкой области и члены ее семьи в течение двух лет вывозили деньги в Польшу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.