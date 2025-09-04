Генералу Службы безопасности Украины Илье Витюку избрана мера пресечения — залог в размере более 9 млн грн.

Меры пресечения генералу СБУ Илье Витюку

Как сообщает корреспондент Суспільне новини из зала суда, подозреваемый в незаконном обогащении и недостоверном декларировании Илья Витюк должен сдать документы для выезда за границу, прибывать на вызовы НАБУ и сообщать им об изменении места жительства.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ генерала Ильи Витюка. Там не называют имени подозреваемого, но в СБУ подтвердили, что речь идет именно о нем.

По информации НАБУ и САП, в декабре 2023 года он приобрел квартиру за 21,6 млн грн, оформив ее на члена семьи. В договоре указывалось, что стоимость жилья составляет 12,8 млн грн.

Член семьи указал, что заработал средства как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

В течение 2024 года СМИ сообщали, что квартиру купила жена Витюка — Юлия. По словам женщины, она заработала средства как предприниматель.

В САП объяснили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако они были от лица, подозреваемого в завладении средствами АО Укрзализныця, и контролируемых этим лицом компаний.

По данным правоохранителей, нет подтверждения законного происхождения других потраченных на покупку квартиры денег на сумму 8,8 млн грн.

Генералу СБУ Илье Витюку сообщили о подозрении по ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

