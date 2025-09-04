С начала полномасштабного вторжения Россия не захватила ни одного областного центра в Украине, потеряв более 1 млн военных убитыми и ранеными.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, отвечая на заявление российского диктатора Владимира Путина, который накануне сказал, что РФ достигнет всех своих целей военным путем, если Украина не согласится на ее условия.

Реакция Украины на угрозы Путина

Дипломат напомнил главе Кремля о так называемых достижениях РФ за годы полномасштабной войны:

более 1 млн убитых и раненых российских солдат;

1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых только 0,3% — во время “летнего наступления”;

в 2014 году РФ захватила четыре украинских админцентра, тогда как Украина сохранила контроль над 23; и эта цифра остается неизменной спустя 3,5 года полномасштабной войны;

Россия тратит $1 млрд в день на бессмысленную войну, тогда как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика разваливается.

Учитывая это, Тихий сделал три вывода:

— Россия не побеждает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители Лад — две реальные целевые аудитории заявления Путина. Давление на Россию нужно усилить, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига.

Накануне Путин также заявил, что якобы готов провести переговоры с Зеленским. В качестве возможного места встречи он назвал Москву.

