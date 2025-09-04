Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что территориальные уступки России приведут к распространению войны на европейский континент.

Такую позицию он высказал в интервью французскому изданию Le Point.

Зеленский о рисках российской агрессии для Европы

Зеленский опроверг распространенное мнение о том, что уход украинских войск из восточных регионов принесет мир.

Вместо этого он напомнил историю российских захватов, объяснив логику кремлевской стратегии поэтапной оккупации.

Украинский лидер подробно раскрыл механизм российской тактики, отметив, что каждая захваченная территория используется как плацдарм для дальнейшего продвижения.

Путин захватил Крым для окружения юга Украины, а часть Донбасса в 2014 году — для полной оккупации восточных регионов.

— Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности, — пояснил президент Украины.

Зеленский призвал европейцев мыслить в более широком масштабе и представить последствия успешной реализации первоначального плана Путина по захвату всей Украины.

По словам президента, в таком случае Украина стала бы плацдармом для нападения на Европу, если континент окажется недостаточно сильным для противостояния.

Украинский лидер привел конкретные технические аргументы, напомнив о расстоянии между Москвой и Парижем менее 3 тыс. километров и радиусе действия современных ракет.

— Ракеты, которые Россия сегодня использует против Украины, имеют радиус действия 2 500 км. Мы и сами имеем ракеты с радиусом действия 3 тыс. км. И война стимулирует технологическое развитие здесь, в Европе, но также и в России, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что через два года у сторон будут ракеты с радиусом действия 5 тыс. км.

Президент отметил, что именно от судьбы Украины будет зависеть будущее европейской безопасности и расположение восточной границы континента.

Он напомнил исторические параллели с разделом Европы во времена холодной войны, когда восточная граница Западной Германии была границей западного мира.

По словам Зеленского, если Украина не устоит, новая граница может пройти через Польшу или даже Германию.

Он призвал Европу осознать масштаб угрозы и не позволить российским амбициям распространиться дальше на запад.

Украинский лидер подчеркнул необходимость сильной европейской позиции, поскольку решение Путина о дальнейшей агрессии будет зависеть от способности Европы сопротивляться российской экспансии.

Напомним, что Коалиция желающих соберется сегодня, 4 сентября.

В заседании примут участие 35 участников, а его результаты лидеры ЕС обсудят с президентом США Дональдом Трампом.

