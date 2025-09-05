В Украине за буллинг могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Все зависит от того, насколько серьезны последствия этих действий. Если буллинг не привел к серьезным травмам или трагедиям, то человеку могут выписать штраф или дать общественные работы.

Если пострадавший получил телесные повреждения или сильно пострадал психологически, то обидчика могут посадить за решетку или привлечь к исправительным работам. Но большое значение имеет возраст нарушителя.

Читайте в нашем материале о том, какая ответственность предусмотрена за буллинг в школе, кто несет наказание и как действовать в случае травли.

Что такое буллинг в школе

С началом нового учебного года дети активнее общаются между собой, что иногда приводит к конфликтам и может перерасти в буллинг. Начальник Ювенальной полиции Украины Василий Богдан разъяснил, куда обращаться в случае травли ребенка и какую ответственность предусматривает.

Буллинг — это недопустимое явление, которое может проявляться в различных формах. Наиболее распространенным сегодня является кибербуллинг — издевательства с помощью мобильных телефонов или в социальных сетях.

19 января 2019 года в Украине вступил в силу Закон № 2657-VIII, который внес изменения в ряд нормативных актов и четко определил понятие буллинга. Так, в Законе Украины Об образовании буллинг (травля) определен как действия или бездействие участников образовательного процесса, имеющие форму психологического, физического, экономического или сексуального насилия, в том числе с использованием электронных средств коммуникации.

Такие действия совершаются в отношении малолетних или несовершеннолетних лиц, или самими несовершеннолетними в отношении других участников образовательного процесса, и в результате могут приводить к нанесению вреда психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Чтобы поведение признали буллингом, оно должно быть:

систематической (а не разовой),

преднамеренной и наносящей вред.

Это может быть как открытое издевательство, так и скрытое, например, когда человека постоянно игнорируют, исключают из общения или подкалывают так, что это снижает его самооценку.

В то же время не все, что кажется буллингом, им является. Например, разовая ссора, ругань или даже драка, это неприятно, но если это не повторяется и не имеет целью унизить, то это не буллинг в юридическом смысле.

Какая ответственность за буллинг в школе

Чаще всего это административная ответственность за буллинг в школе (статья 173-4 КУпАП). Гражданская ответственность возможна, если человек из-за буллинга подает в суд и требует компенсацию за моральный ущерб или защиту чести и достоинства.

За буллинг в образовательной среде к административной ответственности могут быть привлечены как участники образовательного процесса, в частности педагоги, другие работники школы или учебного заведения, ассистенты детей, так и родители учеников.

В самых страшных случаях, когда из-за буллинга человек накладывает на себя руки или пытается это сделать, виновного могут привлечь по статье 120 Уголовного кодекса — доведение до самоубийства. Это может обернуться до 10 лет лишения свободы, особенно если речь идет о несовершеннолетнем.

Важную роль в борьбе с буллингом играют школы и учебные заведения. Их руководители обязаны реагировать на все случаи травли и сообщать в полицию. Если об этом молчат и «замалчивают», то ответственность несет уже руководитель.

Есть ли штраф за буллинг в школе

За буллинг могут наказывать по-разному. Чаще всего это штраф (от 850 грн до 1700 грн) или общественные работы (20–40 часов). Но здесь есть определенные ограничения, касающиеся возраста нарушителя.

Буллинг в школе: ответственность учеников

Ученики могут отвечать за такие действия, но только при условии, что на момент правонарушения им исполнилось 16 лет. Если же буллинг совершил несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность будут нести его родители или законные представители.

Уголовная ответственность применяется, если в действиях есть насилие, шантаж, угрозы, распространение личной информации или буллинг привел к трагедии. В большинстве случаев привлекают к уголовной ответственности с 16 лет, но если действия были очень жестокими — с 14 лет.

