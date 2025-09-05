Важно, чтобы гарантии безопасности для Украины заработали уже сейчас, а не после окончания войны, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Как сообщил глава государства, в Коалиции желающих на данный момент 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности.

– Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие, – говорит Зеленский.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что в ближайшие недели будут проведены переговоры с каждой страной, чтобы определить, что именно они могут сделать.

– И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, во время войны, а не только после ее окончания, – добавил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что несмотря на то, что РФ пытается продолжать эту войну, уже началось построение системы безопасности, которая может подтолкнуть Россию к миру.

— Я не могу сейчас раскрыть все подробности – многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу – на земле, в воздухе и на море – которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну, — говорит глава государства.

Также он поблагодарил за приглашение на Международный экономический форум Амброзетти и за внимание к Украине, к нашим людям. Как отметил Зеленский, мы очень ценим, что люди в Италии слышат нас и поддерживают.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.