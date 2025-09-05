Украина готова поставлять на территорию Словакии газ и нефть, если они не будут российского происхождения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о поставках газа и нефти в Словакию

Украина готова к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, однако только в том случае, если они не российского происхождения.

– Мы готовы иметь общие энергетические проекты. Мы готовы к поставке газа и нефти на территорию Словакии. И я откровенно сказал премьер-министру, если это не российский газ, если это не российская нефть. Потому что у нас война, – сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Зеленский подчеркнул, что в Украине всегда был профицит энергетики, и, несмотря на российские атаки нашей энергосистемы, Украина даже во время войны помогала Молдове.

По его словам, если бы не обстрелы РФ, то Украина, если необходимо, в этом направлении помогала бы всем, в том числе и Словакии.

– Что касается Украины, Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать. Но мы очень хотим, чтобы война эта закончилась, но просто терпеть в темноте никто не будет, – резюмировал он.

Напомним, что Зеленский ранее сообщил о результатах встречи с Фицо, отметив, что был обговорен важный вопрос энергетической независимости Европы. Он подчеркнул, что у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего.

