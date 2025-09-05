Ночная атака на Украину 5 сентября: РФ применила 7 ракет и 157 дронов
В ночь на 5 сентября (с 18:00 4 сентября) российские оккупанты атаковали Украину 157 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также шестью зенитными ракетами С-300 и ракетой Х-59.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака Украины
Дроны враг запускал из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и Гвардейского, что в оккупированном Крыму.
Зенитные управляемые ракеты С-300 россияне запустили из Курской области, а управляемую авиационную ракету Х-59 — из Воронежской.
По состоянию на 09:00 наши силы противовоздушной обороны сбили и подавили 121 вражеский БпЛА типа Shahed и имитаторы на Севере и Востоке Украины.
К сожалению, зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных дронов в 10 локациях.
— Еще один вражеский БпЛА – в воздухе, — отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 290-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.