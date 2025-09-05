Никто не отказывается от санкционного давления на Россию, в том числе и США, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о санкционном давлении на РФ

Президент Украины во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой на Закарпатье возразил, что есть вероятность того, что США откажутся через санкционные ограничения давить на РФ.

– Договорились, что европейские и американские команды на уровне соответствующего персонала в ближайшие дни скоординируют совместные санкционные действия. То есть, это говорит о том, что никто не отказывается от давления из-за санкций, — отметил Зеленский в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию нескольких западных СМИ, которые сообщили, что якобы президент США Дональд Трамп во время разговоров с европейскими лидерами сообщил, что не собирается вводить дополнительные санкции против России.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal писало, что, несмотря на договоренности с европейскими лидерами, президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по новым санкциям против России.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.