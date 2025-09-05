Путин заявил, что готов ко встрече с Зеленским, но “особого смысла не видит”
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но большого смысла в такой встрече не видит.
Об этом президент России заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Заявления Путина о переговорах с Зеленским
— Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но большого смысла не вижу, договориться с Украиной будет невозможно, — заявил глава Кремля.
В то же время он сообщил, что все равно готов к встрече и к ее обеспечению, если представители Украины приедут в Россию.
— Украина хочет встречу, я готов, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасность, — отметил Путин.
Диктатор также заявил, что до сих пор с РФ на серьезном уровне никто не обсуждал договоренности о завершении войны в Украине.
Ранее Путин уже заявлял, что он не исключает встречи с Зеленским, но в то же время усомнился в смысле переговоров.
Тогда же диктатор сообщил, что украинский президент может приехать в Москву на встречу.
На предложение посетить Москву Зеленский ответил, что не собирается соглашаться на условия главы Кремля, фактически отклонив идею переговоров на российской территории.