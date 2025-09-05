Отряд специальной разведки ВМС ВСУ провел операцию по спасению украинских защитников, которые скрывались на оккупированной российскими войсками территории в течение трех лет.

Эту историю рассказал командующий Военно-морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Спасение украинских защитников из оккупации

Украинских защитников, которые скрывались на оккупированной территории три года, эвакуировали Ангелы — это отряд специальной разведки ВМС.

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военных и их семей Ольга Решетилова сообщила, что брат-близнец недавно обмененного морского пехотинца в 2022 году на Востоке Украины получил тяжелое ранение.

Мужчина попал в больницу и был спасен неравнодушными медиками, которые скрыли его от российских силовиков.

Позже стало известно, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые были вынуждены скрываться там более трех лет.

Неежпапа, Решетилова и командующий Нацгвардией Александр Пивненко создали координационный штаб. К спасению защитников привлекли специальные подразделения ВМС и НГУ.

Эвакуировать удалось всех защитников: морского пехотинца и трех бойцов НГУ. В то же время с оккупированной территории вывезли работника больницы, который помогал в укрытии украинских военнослужащих.

Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, с учетом нелегального положения всех лиц, высокой активности ведения боевых действий, что осложнялось усиленными фильтрационными мерами со стороны спецслужб России, заявил командующий ВМС.

По его словам, отряд специальной разведки Военно-морских сил ВСУ Ангелы спасли уже 88 человек и в очередной раз доказали, что для украинских воинов нет ничего невозможного.

Фото: Командующий ВМС ВСУ

