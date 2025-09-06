С 2022 года в рамках принудительного политического воспитания около 50 тыс. украинских детей посетили так называемые патриотические сессии в 116 российских университетах.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Принудительное патриотическое воспитание украинских детей

Молодежная организация Министерства обороны России Юнармия и молодежная организация Кремля Движение первых являются одними из тех организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам и прививают пророссийскую и антиукраинскую пропаганду.

Сейчас смотрят

По данным британской разведки, российское образование ставит своей целью противодействие так называемому экстремизму. Этот термин в России имеет довольно широкое понятие. Например, в пособии Минобразования 2022 года под названием “Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде” утверждается, что выражение Слава Украине является признаком экстремизма.

С 2022 года российские власти проводят так называемую программу Университетские сессии — украинских детей с оккупированных территорий отвозят в российские университеты на “патриотическое” образование.

Такие сессии имеют целью воспитать у детей антиукраинские взгляды, а также прославлять российские военные подвиги.

С 2022 года около 50 тыс. украинских детей из временно оккупированных территорий (ВОТ) посетили эти сессии в 116 российских университетах.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия призывает в свою армию молодых украинцев, как только им исполняется 18 лет. Многих из них похитили еще детьми с временно оккупированных территорий Украины. Некоторых заставляют непосредственно участвовать в боевых действиях против собственного народа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.