РФ перебросила под Покровск силы для “решающего прорыва” на Донбассе, сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

РФ перекинула под Покровск силы для прорыва

Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого “решающего прорыва” с применением большого количества личного состава и техники. Захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск остается ключевой и неизменной целью противника.

Как отметил десантник, в последние недели противник пытается проникнуть как можно глубже в Покровск единичными или небольшими группами, избегая прямого боевого столкновения с украинскими защитниками.

— Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться рассеять силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях и расширить границы “серой зоны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно на флангах противник ужесточил штурмовые действия с использованием бронированной техники и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути и оцепить Покровскую агломерацию.

Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику, принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе и полностью контролирует оборону рубежей.

