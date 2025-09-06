Правительство планирует отменить обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство планирует отменить акты выполненных работ

Как сообщила Юлия Свириденко на встрече с предпринимателями Закарпатья, правительственный законопроект облегчит украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.

– Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этого новшества на уровне 20,2 млрд грн в год, – отметила премьер-министр.

Кроме того, на встрече говорили о новых программах в рамках политики развития украинских производителей Зроблено в Україні, в частности:

для предприятий, чьи производственные мощности разрушили российские обстрелы, действуют гранты на восстановление оборудования в 16 млн грн.

для активного развития индустриальных парков государство предоставляет финансирование на развитие промышленной инфраструктуры.

программа 5-7-9 дает возможность получения доступного кредита до 150 млн грн на инвестиционные цели.

продолжается финансирование грантов на развитие перерабатывающей промышленности – до 8 млн грн на оборудование.

— Расширяем действие программ частичной компенсации стоимости украинской техники – 25% компенсации на сельхозтехнику и оборудование для агропереработки; 15% на колесную и строительную технику, лифты, станки, – отметила Свириденко.

К тому же, она пообщалась с представителями американского производственного бизнеса, чьи предприятия расположены на Закарпатье. В частности, поблагодарила компанию Flex за сохраненные жизни работников во время обстрела, которые придерживались правил безопасности и вовремя спустились в укрытие.

