Министерство обороны поддержало позицию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Законопроект №13452: усиление ответственности военных за неповиновение отменят

Как отмечают в Минобороны, предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание для украинских военных.

— Это фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов, — говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами Верховной Рады Украины.

Сейчас смотрят

Там утверждают, что дисциплина в армии должна базироваться не на наказании, а на справедливости. В Минобороны заявили, что последовательно выступают за то, чтобы военные, защищающие Украину, могли защитить свои права.

Министерство и парламентарии достигли договоренности о поддержке поданного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта О военном омбудсмене, кроме пункта об усилении ответственности военных за неповиновение.

Согласно законопроекту, Офис военного омбудсмана станет вспомогательным органом при президенте Украины. Сам военный омбудсман будет гражданским лицом, которое будет пользоваться доверием защитников и семей, а также станет на защиту прав:

военнослужащих всех Сил обороны Украины;

полицейских, привлеченных к боевым действиям;

иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ;

других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны считают, что создание новой для Украины институции военного омбудсмана является необходимым элементом в архитектуре справедливости для защитников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.