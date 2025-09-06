В исследовательском центре Юлиха в Германии открыли суперкомпьютер JUPITER, первый в Европе, преодолевший экзафлопсный барьер мощности.

В Германии представили первый суперкомпьютер Европы

В исследовательском центре Юлиха в Германии открыли суперкомпьютер JUPITER, который способен выполнять более одного квинтиллиона операций в секунду, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Суперкомпьютер полностью работает на возобновляемой энергии, имеет передовые системы охлаждения и утилизации тепла. JUPITER возглавил мировой рейтинг энергоэффективности Green500.

Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 кв. м и состоит из примерно 50 модулей-контейнеров. В настоящее время он по скорости является четвертым суперкомпьютером в мире.

Машина способна запускать климатические и погодные модели с километровым разрешением, что позволяет более точно прогнозировать экстремальные явления – от волн жары до наводнений. К тому же, JUPITER поддержит будущую европейскую фабрику искусственного интеллекта (JAIF), которая будет обучать большие языковые модели для генеративного ИИ.

Инвестиции в JUPITER составили 500 млн евро. Это общий проект ЕС и Германии в рамках EuroHPC. Он является частью более широкой стратегии создания сети гигафабрик искусственного интеллекта, которые будут обеспечивать промышленность и ученых вычислительными мощностями для разработки новых моделей и технологий.

