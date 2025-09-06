Бойцы подразделения Братство из состава спецподразделения Тимура Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины сорвали планы российских оккупантов прорваться к границам Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Бойцы ГУР уничтожают укрытия врага

По данным наших военных, захватчики небольшими группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях, чтобы накопить силы для дальнейших атак на позиции украинских защитников.

Бойцы подразделения Братство с помощью дронов со взрывчаткой уничтожили ряд таких сооружений-укрытий.

— Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками Братства, — говорится в сообщении ГУР.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления российского командования об успешности сезонной наступательной кампании. Так, россиянам не удалось взять под контроль ни один крупный город. Кроме того, враг не контролирует полностью ни одну область.

С начала 2025 года в боях на Харьковщине, Луганщине и Донецкой области российские оккупанты потеряли почти 210 тыс. солдат убитыми и ранеными.

В этом году только в операционной зоне группировки Курск Силы обороны ликвидировали 19 080 российских солдат, еще более 25 тыс. оккупантов получили ранения.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

